L’Ajuntament de Paiporta i l’Associació Local de Comerciants renoven el conveni de col·laboració

El consistori augmenta un 150% l’assignació a l’entitat, que agrupa a desenes de negocis i té com a missió enfortir el teixit econòmic local

L’Ajuntament de Paiporta i l’Associació Local de Comerciants han prorrogat un any més el conveni que uneix ambdues entitats. L’acord està enfocat a la promoció i l’enfortiment dels negocis de proximitat. L’assignació per a aquest conveni passa dels 2.000 als 5.000 euros, amb un increment del 150% respecte del que percebia anteriorment.

A la signatura del conveni varen assistir l’alcaldessa de Paiporta, Maribel Albalat, la regidora d’Economia, Olga Sandrós, i la presidenta de l’associació, Florencia Miretti.

L’objectiu de l’acord és establir línies de col·laboració entre l’Ajuntament de Paiporta i els i les comerciants per a millorar el teixit econòmic local des del diàleg, la cooperació i el suport mutu.

En línia amb el conveni, es planificaran, s’executaran i s’avaluaran posteriorment les actuacions que deriven en la promoció de l’activitat comercial a través de campanyes i actuacions tendents a millorar la competitivitat comercial dels negocis de proximitat.

Les despeses subvencionables amb aquesta ajuda al comerç són les derivades de la realització de campanyes promocionals, de captació de nous socis i sòcies per a l’entitat, publicitat, disseny, material d’oficina o costs d’actuacions de desinfecció davant la Covid-19 de la pròpia associació.

L’Associació Local de Comerciants de Paiporta agrupa a desenes de botigues i negocis locals de tot tipus, i porta a terme diferents campanyes de promoció del consum de proximitat com a fórmula per a enfortir l’economia paiportina, ja que el comerç local crea llocs de treball de qualitat i deixa a Paiporta bona part dels beneficis que genera, en contrast amb el que succeeix amb les grans marques i cadenes de distribució.