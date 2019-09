L’Ajuntament de Paiporta implanta una nova plataforma en la seua administració electrònica més àgil i eficient

Print This Post

El software triat és una solució creada per la Diputació d’Albacete, SEDIPUALB@, de caràcter públic, obert, que facilita la cooperació interadministrativa, que començarà a funcionar el 4 de novembre

L’Ajuntament de Paiporta ha encetat una nova etapa en l’administració electrònica. Des de la seua implantació en 2011, a través la plataforma e-Signa, molts dels processos administratius de la institució s’han digitalitzat, eliminant bona part dels tràmits en paper. Una volta consolidada aquesta transició, l’àrea d’Innovació ha continuat treballat en la millora de les prestacions i funcionalitats de l’administració electrònica.

“Amb aquesta consolidació l’àrea de Modernització va decidir l’any passat iniciar un estudi d’altres plataformes d’administració electrònica que donaren més prestacions i foren més eficaces”, ha explicat María Jesús López, regidora d’Innovació i Atenció Ciutadana.

La solució triada ha estat la plataforma creada per la Diputació́ d’Albacete, SEDIPUALB@. Es tracta d’una plataforma pública que permet realitzar una gestió completament digital de tota l’activitat administrativa. D’aquesta forma Paiporta se suma a les més de 250 entitats de set comunitats autònomes que ja la utilitzen, entre les quals es troba la Mancomunitat Horta Sud.

“Aquesta és l’aplicació més important que utilitzen totes les àrees de l’Ajuntament i per això havíem de buscar la millor ferramenta possible”, ha afegit la regidora. Aquest software ofereix molts avantatges no sols a tècnicament sinó també econòmic, ja que es treballa sota un model compartit de despeses i per tant entre les administracions que fan ús d’ell. De fet, “la cooperació interadministrativa és una de les seues principals aportacions. D’una banda facilitem la tasca diària del personal de l’Ajuntament, més de 200 persones, i d’altra millorem els serveis que l’Ajuntament presta a la ciutadania”, ha matisat López.

La nova plataforma dóna resposta així mateix al compliment amb la nova legislació en l’àmbit del procediment administratiu comú i contractes del sector públic, adaptant els procediments i serveis a les noves normatives d’interoperabilitat.

Entre les seues principals característiques: és pública, oberta, integrada, flexible i respectuosa. Es presta com un servei al núvol que proporciona la gestió completa del procés administratiu, des del registre d’entrada fins a l’arxiu final; està integrada amb les solucions de l’Administració General de l’Estat, com ara @firma, cl@ve o Inside entre d’altres; permet que la ciutadania puga accedir als expedients del seu interés i amb el seu format respectuós elimina la signatura del registre d’una sol·licitud.

L’aplicació començarà a funcionar de manera oficial a partir de 4 de novembre. Al llarg d’aquestes setmanes tot el personal de l’Ajuntament està realitzant un curs de formació en aquesta nova aplicació per tant d’anar familiaritzant-se i coneixent el seu mecanisme de funcionament. Mentrestant, es viurà un procés de migració i transició que el departament d’Informàtica tractarà d’agilitzar i facilitar.