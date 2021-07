L’Ajuntament de Paiporta incorpora sis persones per a tasques de neteja i manteniment

Connect on Linked in

La Regidoria d’Economia, Ocupació i Comerç subvenciona programa EMCORP per a millorar serveis i contractar a persones en situació d’atur durant sis mesos

L’Ajuntament de Paiporta ha incorporat sis persones per a l’empresa pública de serveis de Paiporta, ESPAI, amb l’objectiu de reforçar les tasques de neteja i manteniment, en un programa d’ocupació que es perllongarà durant els pròxims sis mesos.



El consistori, a través de la Regidoria d’Economia, Ocupació i Comerç, subvenciona la contractació d’aquestes persones amb un total de 9.478,42 euros, que es completaran amb altres 71.568,43 euros de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per a un total del projecte de 81.046,85 euros.



Aquest dilluns, les treballadores i treballadors beneficiaris del programa han sigut rebudes al consistori per l’alcaldessa, Maribel Albalat, la regidora d’Economia, Ocupació i Comerç, Olga Sandrós, i la primera tinent d’alcaldia, Isabel Martín, a més d’altres membres de l’equip de govern de Paiporta.



De les sis persones, dos son oficials de pintura, una de jardineria, altra d’obra de paleta, un conductor de camió i altra persona es dedicarà al reforç de la neteja viària.



L’alcaldessa, Maribel Albalat, ha donat la benvinguda a l’Ajuntament a les noves incorporacions, i ha afirmat que “ens alegra molt poder continuar comptant amb nous treballadors i treballadores a través d’aquest tipus de programes. Amb l’economia a nivell global afectada per la pandèmia sanitària, hem d’invertir més que mai en la formació i en la creació de nous llocs de treball, perquè cap persona es quede enrere”.



La regidora d’Ocupació i Comerç, Olga Sandrós, ha afegit que «l’Ajuntament aposta per la creació d’ocupació, especialment, per a persones que tenen dificultats per a trobar feina», i que «poden adquirir experiència laboral i aprenentatges que els servisquen per a buscar després noves feines i tindre un major bagatge professional».