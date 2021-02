L’Ajuntament de Paiporta informa les famílies afectades pels actes vandàlics patits al Cementeri Nou

Connect on Linked in

Les famílies amb sepultures danyades rebran al llarg del matí de dilluns l’avís i seran convocades en l’Ajuntament entre dimarts i dimecres per rebre tota la informació. A partir de dijous, aquelles que ho desitgen podran passar pel Cementeri a visitar els nínxols en la més estricta intimitat

La Regidoria d’Interior ha començat a contactar aquest matí a totes les famílies afectades pels actes vandàlics que patia el Cementeri Nou de Paiporta en la matinada entre divendres i dissabte.

Les diligències i els avisos a les persones afectades quedaran finalitzades al llarg del matí, per la qual cosa des de l’Ajuntament es prega a tota la ciutadania que tinga familiars soterrats a aquest recinte i que no reba cap tipus de notificació en el dia de hui s’abstinga d’acostar-se al Cementeri per no entorpir les tasques d’investigació i condicionament.

Els familiars seran convocats a l’Ajuntament entre dimarts i dimecres per tal d’explicar-les amb detall cada cas. Una volta informades les famílies, aquelles que ho desitgen podran passar a visitar les sepultures en el Cementeri, entre dijous i divendres.

El Cementeri Nou romandrà tancat al llarg de tota la setmana per tal d’acabar de normalitzar-ho tot i condicionar les sepultures danyades, així com per deixar als familiars la intimitat necessària per a fer la visita. Des de l’Ajuntament s’informarà de la reobertura de les instal·lacions quan aquesta siga possible.

L’Ajuntament reitera la seua condemna rotunda a aquests actes vandàlics que atempten contra els sentiments religiosos de les persones i falten al respecte i la memòria de persones que han faltat, així com a les seues famílies. Des del consistori es donarà tot el suport i col·laboració a la Guàrdia Civil en la seua investigació, que continua en curs.