L’Ajuntament de Paiporta, primer consistori de L’Horta en donar atenció ciutadana a través de videoconferència

Connect on Linked in

L’Oficina Única ha habilitat part dels seus llocs d’atenció per donar assistència a la ciutadania a través de videoconferència

L’Oficina Única de l’Ajuntament de Paiporta ha començat a utilitzar un sistema totalment innovador d’atenció a la ciutadania que combina la presencialitat, amb les persones que acudeixen físicament a la seu municipal, amb l’assistència telemàtica, per videoconferència, del personal que es troba realitzant teletreball.

Aquelles persones que necessiten acudir a l’Única per realitzar tràmits senzills, com ara la sol·licitud de certificats digitals o empadronaments, poden ser ateses pel personal que està desenvolupant les seues tasques a distància. Amb l’ajuda de personal treballador presencial a l’Única, i a través d’una tauleta electrònica habilitada per fer la videoconferència, la ciutadania pot realitzar les seues gestions fàcilment. A més, cadascú d’aquests llocs d’atenció incorpora un escàner i una impressora, de manera que les persones que estan sent ateses poden obtenir, amb la guia pas a pas del personal, la seua documentació.

“A Paiporta continuem avançant en matèria d’innovació i com ja hem reiterat en altres ocasions la nostra Oficina Única és una de les més punteres i capdavanteres de la comarca. La implantació d’aquesta nova forma d’atenció ciutadana ho confirma. L’Única i el seu personal ha sabut anar adaptant-se a les contingències i els nous reptes que ens ha plantejat la pandèmia sanitària i continuarem abordant amb garanties aquesta nova realitat”, ha explicat la regidora d’Innovació Mª Jesús López.

El nou sistema per videoconferència s’implantava per primera vegada al consistori la passada setmana amb resultats molt positius i la intenció de l’àrea es continuar donant servei d’aquesta forma en les pròximes setmanes, de manera combinada amb l’atenció presencial tradicional.