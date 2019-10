L’Ajuntament de Paiporta renova els convenis de col·laboració amb la Unió Musical i la Banda Primitiva

Print This Post

Les bandes de música de Paiporta han renovat aquesta setmana els convenis de col·laboració que les uneix a l’Ajuntament.

Luis Ródenas, president de la Banda Primitiva, i Vicent Fernández, president de la Unió Musical, varen signar els acords amb l’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, i la vicealcaldessa i regidora de Cultura, Maribel Albalat. Els convenis suposaran una subvenció de 24.800 euros per a cadascuna de les agrupacions musicals per tal que mantinguen la seua tasca de foment de la cultura musical i les activitats culturals programades en benefici del poble. Son objecte de la subvenció les inversions, fins a un 20 per cent del total, cursos, conferències, seminaris i despeses similars vinculades al dia a dia d’aquestes entitats.