L’Ajuntament de Paiporta reparteix 170.000 tovallons amb missatges per la igualtat i contra la violència masclista

La Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Paiporta ha repartit 170.000 tovallons amb missatges per la igualtat i de lluita contra la violència masclista a uns 80 bars, restaurants i cafeteries de la localitat. La campanya té com a objectiu conscienciar sobre la necessitat de combatre conjuntament la desigualtat com a arrel de problemes com la violència masclista o la discriminació per motiu de gènere.



Aquests tovallons s’han posat a disposició dels locals que han desitjat adherir-se de manera gratuïta, i s’han sufragat amb els els fons del Pacte d’Estat Contra la Violència de Gènere. L’Ajuntament de Paiporta va rebre 20.000 euros d’aquests fons, que també s’han invertit en formació de diferents departaments, com la Policia Local, i altres campanyes enfocades a actuar en tots els sectors de la població, especialment, en l’àmbit educatiu, amb les persones més joves.



Alguns dels missatges que contenen els tovallons son ‘No és no. Sols sí és sí’, ‘Jo t’estime lliure’, ‘El teu paper és clau. Stop violències masclistes’, ‘Si l’amor t’apreta, no és la teua talla’, ‘No et llaves les mans front a la violència’, ‘Vull ser lliure, no valenta’, ‘Que l’amor valga l’alegria, i no la pena’ o ‘L’amor no fa mal, el masclisme mata’.



“La violència masclista té la seua arrel en la desigualtat entre homes i dones, en relacions asimètriques on la dona està subjugada a l’home, i és precisament sobre eixe factor sobre el que volem actuar amb un element tan quotidià com els tovallons dels bars i restaurants”, ha explicat el regidor d’Igualtat, Guillem Montoro. “Volem que les dones que pateixen maltractaments o es troben en risc de patir-los no se senten soles, que sàpiguen que el debat i la lluita està en el dia a dia, que ens estem ocupant de lluitar per la igualtat”, ha conclòs Montoro.