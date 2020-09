L’Ajuntament de Picassent adquirix un nou dron per reforçar la vigilància al terme i al casc urbà

Connect on Linked in

Esta ajuda tecnològica servirà per portar a terme tasques de vigilància al municipi per part de pilots experts de la Policia Local

Picassent és un poble capdavanter i un dels 6 de tota la Comunitat Valenciana que compta des de 2016 amb esta tecnologia puntera de vigilància i control. L’adquisició d’este nou aparell pretén convertir-se en un element més de control i vigilància al municipi davant la campanya agrícola que ha començat este mes de setembre a Picassent i amb la qual es treballa de manera coordinada des de l’àrea de Seguretat Ciutadana i a través de la Policia Local.



I és que, la gran extensió del terme municipal, amb vora 90 quilòmetres quadrats,

resulta una superfície inabastable per ser controlada únicament amb recursos humans. Per això, el consistori ha invertit en la formació dels pilots i ha adquirit un segon dron que compta amb visió nocturna i que permetrà vigilar els nostres camps, també per la nit, per tal d’evitar robatoris no només relacionats amb les collites sinó també en casetes i altres indrets.



Per a la seua utilització han sigut 6 les persones que s’han format com a pilots durant diversos períodes. Així, d’esta manera, tal i com destaca el regidor de l’àrea de Seguretat Ciutadana, Salvador Morató, «Tots els torns de servei de la Policia Local compten ja amb un policia expert en vol de drons que podran utilitzar este aparell per vigilar el poble de nit i de dia».



En definitiva, un conjunt d’efectius humans i tecnològics que ja estan sumant esforços perquè en estos moments la campanya citrícola es desenvolupe de la forma més segura.