L’Ajuntament de Picassent aposta per un entorn més sostenible amb el nou servei de recollida de fem

El contracte de prestació de serveis amb una nova empresa augmenta la freqüència en el servei de recollida, inclou la distribució de contenidors de orgànica en tot el casc urbà, la renovació dels actuals contenidors de restes i duplica els de reciclatge

Un contracte que ve a substituir a l’anterior, en vigor des de l’any 2005, amb successives pròrrogues. “Després de 16 anys era més que necessari este nou contracte, el poble s’ha fet gran, ara ja som més de 21.000 habitants, i evidentment les necessitats ja no són les mateixes. La quantitat de serveis que s’han de prestar són majors i hem d’adaptar-se a les normes que ens marca Europa pel que fa a la recollida selectiva de residus”, afirma l’alcaldessa, Conxa García.

Un compromís ferm amb el Medi Ambient i l’objectiu d’aconseguir una major conscienciació ciutadana a l’hora de reciclar son alguns dels principals motius que ha portat a l’Ajuntament de Picassent a signar un contracte amb una nova empresa per a la prestació de serveis per a la recollida de residus sòlids urbans, neteja viària, recollida de restes de poda i punts nets.

El nou contracte ha sigut licitat per un total de 660.000 euros front als 360.000 euros de l’anterior. Ara bé, s’han inclós millores significatives. Així, en uns dies, els actuals contenidors de resto, de color verd, més de 300 en total, seran substituïts per altres de color gris tant dins del municipi com també a les urbanitzacions. A més, seguint la normativa europea, està prevista la distribució de 135 contenidors de residus orgànics, en tot el casc urbà, ja que fins ara es trobaven en una zona determinada del poble.