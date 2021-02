L’Ajuntament de Picassent atorga ajudes a les famílies vulnerables per a adquirir equips de calefacció de baix consum

Connect on Linked in

Per tal de combatre el fred de l’hivern i que cap família vulnerable haja de patir la rigorositat de les baixes temperatures dins de la seua llar, la regidoria de Benestar Social de Picassent ha posat en marxa unes ajudes, emmarcades dins la línea pressupostària municipal per evitar la pobresa energètica, que consisteixen en dotar a les famílies més vulnerables del municipi d’uns aparells de calefacció de baix consum. Un total de 22 famílies del poble s’han vist beneficiades en esta primera resolució i el seu cost supera els 5.000 euros.

L’atorgament d’estes ajudes servirà, per una banda, per renovar els aparells de calefacció que hi ha actualment a estes cases, la majoria antics amb un gran consum d’energia i que per l’estat en que es troben poden provocar accidents domèstics. Per altra banda, amb estes ajudes també es vol afavorir el comerç local ja que els aparells de calefacció han d’adquirir-se en establiments de Picassent. Cal destacar que, en este sentit, s’ha contat amb la col·laboració de l’associació de comerciants de Picassent.

Al respecte, el regidor de Benestar Social, Carles Silla, ha manifestat: “Des dels serveis socials seguim apostant per l’estalvi energètic i la seguretat dels habitatges de les famílies més vulnerables, per eixe motiu continuem dotant partides econòmiques perquè estes famílies visquen en unes condicions dignes i no es vegen privades de sentir el confort que dona tindre una llar càlida”.