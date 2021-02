L’Ajuntament de Picassent atorgà vora 20.000 euros a les famílies de Picassent a través del Xec bebè en 2020

Print This Post

Més del 90% de les ajudes sol·licitades per les famílies que varen tindre un bebè en 2020 han sigut concedides. De les 105 ajudes sol·licitades han sigut aprovades 94.

El xec bebè és una ajuda municipal de 200 euros, que l’Ajuntament de Picassent, a través de la Regidoria de Comerç, destina a pal·liar les despeses familiars per l’arribada d’un nou membre a la família. A més, també té com a objectiu, potenciar el comerç local, i més ara en estos moments, ja que amb els diners d’esta ajuda, s’han d’efectuar compres relacionades amb el naixement del bebè en establiments del municipi.

L’alcaldessa, Conxa Garcia, posa en valor esta iniciativa que ja va per la dotzena edició. Des de l’any 2010, les famílies de Picassent tenen al seu abast esta ajuda que ha anat incrementant-se amb el temps fins arribar als 200 euros i que compta amb un doble objectiu: per una banda, col·laborar en les despeses familiars davant l’arribada d’un nou membre, i per altra, la potenciació de comerç en Picassent.

En marxa les ajudes de 2021

Recordem que el termini per sol·licitar estes ajudes és de 4 mesos des del naixement del bebè. Tota la informació i documentació al respecte pot consultar-se en: http://www.picassent.es/va/xec-bebe