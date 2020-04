L’Ajuntament de Picassent celebra el Dia Mundial del Llibre de la mà de la Regidoria d’Igualtat i la Biblioteca Municipal

Connect on Linked in

Enguany, la Regidoria d’Igualtat i Biblioteca Municipal s’agafen de la mà per commemorar esta data i posar-li accent femení a través de la iniciativa “Te’n podria dir mil”, la proposta que ha sigut protagonista en este 2020 amb motiu del 8M, Dia internacional de les Dones.



Promoure la lectura i disfrutar d’ella. Este és l’objectiu amb que s’enceta este nou espai de visibilització en esta quarentena per a les dones escriptores i els seus treballs creant d’esta manera referents positius que puguen inspirar el col·lectiu més jove i també en dones adultes perquè facen de l’escriptura el seu repte, tot i deixant de costat les exigències que de vegades recau en les dones pel fet de ser-ho.



Segons apunta l’alcaldessa de Picassent, Conxa García, al respecte d’esta campanya, “És fonamental promoure la lectura entre la ciutadania, però especialment entre les més menudes i menuts de la casa, sobretot, des dels primers anys de vida. Sense dubte, els llibres i la lectura son claus per al desenvolupament personal, per fomentar la imaginació, obrir-se al món, al coneixement i a posar en valor els llibres”.



Segons apunten des de la Regidoria d’Igualtat, “La reivindicació d’esta data en femení resulta necessària si atenem a les xifres que ens ofereix l’Observatori de gènere del Ministeri de Cultura, ja que dels 55.501 ISBN publicats l’any 2018 el 61,6% eren d’homes, front al 32,1% que ho eren de dones. Hi ha també un 6,3% restant on no consta el sexe de l’autor o autora de les publicacions. Açò traduït en títols suposa un total de 34.183 títols els autors dels quals son homes i 17.801 les autores dels quals son dones”. Per altra banda i pel que respecta a les editorials, apunten també que, “Durant els últims vint anys s’ha produït una feminització de les editorials però els càrrecs directius continuen sent ocupats per homes”.



Estes xifres contrasten amb el fet que es deriva que les dones són les majors consumidores de literatura, realitat que també s’observa a les dades que es recullen en 2019 a la Biblioteca Municipal de Picassent on el 58’5 %, (11.912 dones i xiquetes), foren dones enfront del 41’5 % d’homes, (8451 homes i xiquets), segons les dades facilitades.



Per tots estos motius, per a Belén Bernat, Regidora d’Igualtat i Educació, “És necessari i important obrir espais de visibilització als treballs de les dones per equilibrar la balança. Com a institució pública més propera a la ciutadania és la nostra responsabilitat crear iniciatives com esta, sumades òbviament a la coeducació i altres mesures, que són les que poden revertir la realitat que encara ens trobem a la nostra societat”.



Entre les escriptores que participaran a la campanya es troben les autores Adela Cortina Orts, Marta Meneu-Borja, María García-Lliberos Sánchez-Robles i les escriptores especialitzades en matèria d’igualtat, sexualitat i violència de gènere Coral Herrera Gómez, Anna Oliver Borràs, Gemma Lienas i Massot, Rosa Sanchis Caudet, i les escriptores locals, Mariló Álvarez Sanchis, Jesica Fortuny Marzo, Eloina Hernández Doria i Alba Veryser Castelló, d’entre altres.



Tal i com assenyala la UNESCO, cada 23 d’abril, cada dia de l’any i especialment en este confinament amb motiu de la pandèmia global sanitària ocasionada pel Covid19, “Podem utilitzar el poder de la lectura per combatre l’aïllament, formar vincles entre les persones, expandir el nostre horitzó, a la vegada que estimulem les nostres ments i la nostra creativitat”.