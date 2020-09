L’Ajuntament de Picassent celebra una reunió amb les direccions dels centres educatius per ultimar l’inici de curs

Connect on Linked in

A pocs dies per a l’inici de curs s’ultimen ja els preparatius per obrir de nou els centres escolars davant un curs que es presenta diferent

L’alcaldessa, Conxa Garcia, juntament amb la regidora d’Educació, Belén Bernat i el regidor de Seguretat Ciutadana, Salvador Morató, han mantingut este matí una reunió amb les direccions dels centres escolars del municipi per ultimar l’inici del curs 2020/2021 que tindrà lloc el pròxim dilluns, 7 de setembre.

Durant la cita, la primera edil ha volgut transmetre un missatge d’optimisme per encoratjar les comunitats educatives a iniciar les classes amb força i unió, «Ara més que mai hem de treballar units i en una mateixa direcció: garantir, en la mesura de les possibilitats, la seguretat i la salut de totes i tots. Vull aprofitar també estos moments per agrair-vos el vostre treball i també el del professorat perquè gràcies a vosaltres començarem el curs de la millor manera possible».

Durant les últimes setmanes, des del Consistori, s’ha treballat de valent per posar a l’abast dels centres tots els recursos municipals necessaris per deixar a punt l’inici del curs. Recursos que tal i com ha manifestat l’alcaldessa, «Seguiran disponibles i estaran al servei dels centres educatius per allò que siga necessari».