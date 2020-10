L’Ajuntament de Picassent convoca ajudes per a llibres de text i material didàctic per al segon cicle d’educació infantil

Connect on Linked in

La partida pressupostària que el Consistori destina a estes ajudes és de 40.000 euros per a les famílies amb filles i fills escolaritzats en el municipi en edats compreses de 3, 4 i 5 anys

Un any més, des de la Regidoria d’Educació, s’obri el termini per a accedir a les ajudes per a l’adquisició de llibres de text i material escolar complementari dirigides al segon cicle d’educació infantil per al curs 2020/2021. D’esta manera, l’alumnat de 3, 4 i 5 anys, que així ho sol·licite podrà rebre una ajuda màxima individual de 60 €.

Enguany, donada la situació actual marcada per la Covid19, l’Ajuntament, a través de l’Oficina d’Atenció Ciutadana, ha habilitat un horari especial de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i de 16 a 20 hores. Les famílies interessades podran entregar-hi les sol·licituds del 26 d’octubre a l’11 de novembre, prèvia cita a través de l’APP Picassent, disponible en IOS (App Store) i en Android (Play Store) i des de l’apartat “Beques Llibres”.

Per poder optar a les beques caldrà aportar la documentació requerida i estar al corrent del pagament de tributs municipals.

Segons assenyala l’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, «L’Ajuntament, conscient de la despesa que suposa la tornada a l’escola continua, any rere any, apostant per estes ajudes. A més, enguany, donada la situació actual amb motiu d’esta pandèmia, hem incrementat els horaris dels serveis municipals per donar una major qualitat d’atenció a la ciutadania».