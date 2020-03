L’Ajuntament de Picassent convoca amb urgència a la Junta Local Fallera i als representants de les 8 comissions falleres del municipi després de l’aplaçament de les Falles

Print This Post

El Consistori publica, a la seua pàgina web municipal, informació d’última hora amb les recomanacions i consells emesos per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, amb informació relacionada sobre el COVID-19 [http://www.picassent.es/coronavirus ]

L’alcaldessa, Conxa Garcia, el regidor de Cultura i Festes, Jaume Sobrevela i el regidor de Seguretat i Participació Ciutadana, Salvador Morató, han mantingut 2 reunions amb la Policia Local, la Junta Local Fallera i els representants de les 8 comissions falleres del municipi, per a analitzar les últimes decisions preses sobre l’aplaçament de les Falles després que el govern de la Generalitat Valenciana anunciara mitjançant un comunicat la suspensió de les Falles de 2020 com a mesura de prevenció front al Coronavirus.

Durant les 2 reunions, des del consistori s’ha escoltat la preocupació que a hores d’ara està generant esta situació entre el col·lectiu faller i s’ha tractat de buscar, entre totes les persones presents, solucions favorables al respecte. D’entre els punts tractats, s’ha parlat la possibilitat de buscar un local per emmagatzemar els monuments fallers així com buscar possibles dates de celebració de la festa fallera durant els pròxims mesos. Seran ara les comissions falleres les encarregades de proposar una data al consistori per a la celebració de les mateixes.

Per altra banda, el regidor de Participació ciutadana, Salvador Morató, ha oferit la possibilitat perquè la Fundació Horta Sud puga reunir-se amb totes les comissions falleres i també amb la Junta Local per oferir assessorament i orientacions per a este tipus de situacions.

Segons ha manifestat l’alcaldessa, «A hores d’ara hem d’estar atentes i atents i seguir les recomanacions de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per atendre totes aquelles qüestions relacionades amb el Covid-19. Des de l’Ajuntament anem a estar al vostre costat per realitzar tots els tràmits i gestions administratives necessàries per tractar de buscar una solució definitiva a les Falles de 2020».

Els i les representants de les 8 comissions falleres i la Junta Local Fallera s’han mostrat en tot moment amb molt bona predisposició per col·laborar i arribar a un consens entre totes i tots davant esta situació de força major on ha prevaldre la salut pública.