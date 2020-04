L’Ajuntament de Picassent destina 130.000 euros del superàvit a ajudes d’emergència social a causa de la crisi del COVID-19

Connect on Linked in

Des que el passat 16 de març es va decretar l’estat d’alarma a causa de la pandèmia provocada pel COVID-19, la vida quotidiana ha patit un canvi radical. La suspensió de les classes, les restriccions de mobilitat i ara, des de fa uns dies, la paralització de tota activitat econòmica excepte aquella que és essencial ha provocat que moltes famílies vulnerables, que ja de per sí, es troben en circumstàncies de dificultats, a hores d’ara es troben amb un gran problema per no poder fer front a les despeses econòmiques habituals.



“Des de l’Ajuntament no podem permetre que, davant un crisi com la que estem vivint, ningú es quede darrere, sobretot aquelles famílies vulnerables que tenen al seu càrrec menors i que ara més que mai necessiten que l’Administració Local, l’administració pública més propera que tenen, els done suport i les garanties necessàries per no vore’s exclosos del benestar social als que tots i totes tenim dret”, afirma l’alcaldessa, Conxa García.



És per això, que l’Ajuntament de Picassent, a través de la Regidoria de Serveis Socials està estos dies redoblant esforços tant a nivell humà com econòmic per tal d’atendre les necessitats bàsiques de les famílies més necessitades. Així, des que s’inicià esta situació, s’ha destinat la quantitat de 21.028,56 euros en despeses d’alimentació, subministres d’aigua, llum i gas, i rebuts de lloguer. A més, a més, s’ha aprovat la destinació de 130.000 euros del superàvit per a cobrir este tipus d’ajudes.



“L’equip de Serveis Socials estem treballant presencialment al 100 % dedicant tots els nostres esforços perquè a ningú li falte el més bàsic”, afirma el regidor de Benestar Social, Carles Silla.



Cal recordar que mentre dure el confinament, l’atenció de Serveis Socials es fa per via telefònica. En cas de requerir d’ajuda o informació, cal cridar al telèfon: 96 122 20 18, en horari de 9 h a 14 h.