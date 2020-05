L’Ajuntament de Picassent destina més d’1 milió d’euros dins el seu I Pla estratègic global contra el Covid19

Print This Post

Des de que es va declarar l’estat l’alarma el passat 14 de març, a l’Ajuntament de Picassent es posà en marxa tot un engranatge de mesures coordinades que han derivat en una línea definida d’actuacions per fer front a la crisi sanitària, econòmica i social provocada per la pandèmia del Covid19. Així, conforme han anat passant els dies i els mesos s’han anat reforçant tasques que ja es portaven a terme, com potser la neteja i desinfecció dels carrers, però també han sorgit i s’han aplicat noves iniciatives sobretot de caràcter econòmic i social.



Ara, l’Ajuntament ha plasmat totes estes accions en el I Pla estratègic global contra el Covid19 , un document que tradueix en termes econòmics tot allò que s’ha portat a terme i que encara continua, amb previsió d’anar actualitzant-lo conforme vagen donant-se les circumstàncies. Una manera de tindre recollit tot el que està significant este gran repte per a les Administracions Locals de cara a afrontar una situació totalment imprevista i novedosa i que per a Picasent ha suposat un total de 1.064.004,38 euros.



Així, en 5 àrees s’han distribuït les distintes mesures: Socials, Contingència Sanitària i Seguretat Pública, Econòmiques i Tributàries, de Promoció econòmica, Mercat, Comerç i Ocupació i també de Participació Ciutadana, Infància i Igualtat. En el primer cas, amb l’objectiu que esta crisi no deixe a ningú de costat i les famílies més vulnerables puguen viure d’una manera digna, s’han destinat un total de 647.921 € dins de mesures de caràcter social i assistencial, destacant en este sentit els 248.961 € que hi ha destinat a ajudes d’’emergència, dels quals, més de 100.000 ja s’han utilitzat perquè les famílies puguen fer front a pagaments de lloguer, subministres i alimentació.



El regidor d’Hisenda, Paco Quiles manifesta que des de l’inici de la pandèmia i la declaració de l’estat d’alarma “estem treballant en tindre els recursos suficients per poder atendre a les primeres necessitats dels nostres veïns i veïnes com són les ajudes d’emergència, on atenem diàriament a un gran nombre de persones demanant ajudes. També ens preocupa atendre aquelles mesures de prevenció del contagi i hem realitzat nombroses accions en este sentit”.



Respecte a les mesures de contingència sanitària i seguretat pública, destacar que l’ampliació i la intensitat de les tasques de neteja i desinfecció de carrers, edificis públics, urbanitzacions i Polígons Industrials han tingut un cost total de més de 5000 euros, dins d’un total dels 71.563,12 euros destinats en esta àrea.



“En matèria tributària s’han practicat modificacions en el calendari tributari així com anul·lacions d’algunes taxes fiscals. I en els propers dies tindrem aprovades les mesures d’ajudes per a autònoms i xicotetes i mitjanes empreses. Cal tindre en compte que este primer Pla és dinàmic i es vorà ampliat segons ho requerisca l’evolució de les conseqüències de la pandèmia”, afirma el regidor d’Hisenda.



Pel que fa a les mesures de caràcter econòmic i tributari s’ha de tindre en compte que només començar esta crisi s’aprovà un paquet de mesures per tal de pal·liar els efectes en la població, entre elles, la modificació de terminis en el pagament de taxes i impostos, la supressió de la taxa d’ocupació de via pública de bars i terrasses i dels venedors del mercat exterior, la devolució de la matrícula de l’Escola Municipal de teatre, entre altres. Un total de 126.300 euros es contabilitzen en esta àrea sense comptar les conseqüències econòmiques que suposa per a l’administració local a efectes pressupostaris l’ajornament d’ingressos.



Finalment dins de les mesures de Promoció econòmica, Mercat, Comerç i Ocupació, amb les quals es pretén contribuir a la regeneració del teixit comercial i empresarial local, s’ha previst la quantitat de 200.000 euros que es destinaran en subvencions a autònoms, xicotetes i mitjanes empreses.

I en Participació Ciutadana, Infància i Igualtat, amb un total de 11.056,09 euros cal destacar la compra de mascaretes infantils per valor de 5.400 euros, la senyalització viària Covid 19 per fer els itineraris més segurs amb 587,78 euros, la iniciativa “Planta una història” d’Infància, amb un cost de 309,30 euros i les Café-Tertúlies virtuals d’Igualtat consistent en 5 xerrades de sensibilització amb temàtiques vinculades amb l’estat de confinament: 500 euros.