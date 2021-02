L’Ajuntament de Picassent dóna suport al comerç local llistant aquells establiments amb servei per emportar i a domicili

Connect on Linked in

La Comanda’ és l’iniciativa municipal que vol fomentar les compres al comerç local, premiant aquells establiments que, tot i les restriccions per la covid-19, continuen oferint els seus serveis a la ciutadania.



El comerç de proximitat necessita, més que mai, el suport de totes i tots. I és per això que la Regidoria de Comerç i Mercat ha impulsat la campanya ‘La comanda’ per facilitar, motivar i incentivar les compres dels picassentins i picassentines al mateix poble. Esta iniciativa recull més de 100 bars, restaurants i tendes del municipi que continuen oferint els seus productes amb fórmules com el servei per emportar o l’encàrrec per telèfon amb la seua corresponent recollida en tenda.



Mitjançant un portal web, l’Ajuntament recull tots i cadascun d’estos establiments picassentins, facilitant la seua direcció, el seu número de telèfon, el seu web, l’horari d’obertura i les indicacions corresponents que ajudaran el veïnat a seguir comprant i consumint al poble. A més, el consistori ofereix un formulari per a aquells comerços que no estiguen adjuntats a este llistat i vulguen incloure’s en la campanya.



La regidora de Comerç i Mercat, Mónica Olguín, es mostra “satisfeta i orgullosa” dels comerços de Picassent que han continuat treballant, tot i les circumstàncies sanitàries: “Una vegada més, els i les comerciants d’este poble demostren que res els pot aturar, i que si cal, reinventaran els seus negocis per continuar oberts oferint els seus productes al veïnat picassentí”.