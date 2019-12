L’Ajuntament de Picassent edita el Calendari solidari de 2020

Connect on Linked in

Un any més, l’Ajuntament posa a l’abast de la ciutadania esta publicació amb l’objectiu de recaptar fons per a Càrites Interparroquial Picassent.



El calendari solidari d’enguany s’emmarca dins de les ajudes i subvencions que l’Ajuntament destina a Càritas. Totes aquelles persones que estiguen interessades en adquirir-lo poden fer-ho a la Casa de Cultura o bé, per mitjà dels membres de Càrites Interparroquial.



La publicació dedica enguany les seues pàgines al patrimoni rural ubicat al terme municipal.



L’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, va estar fa uns dies al Mercat Municipal, acompanyant els membres de Càrites, durant la venda, i ha mostrat així la seua satisfacció per l’excel·lent acollida que, un any més, ha tingut esta ferramenta, «Ja només durant la jornada de dissabte al matí es varen vendre més de 400 calendaris. Esta xifra posa de manifest la bona acollida que té per al veïnat, sent una de les polítiques socials que fa este Ajuntament per ajudar qui més ho necessita».