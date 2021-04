Connect on Linked in

Amb motiu del confinament domiciliari ocasionat l’any passat amb motiu de la pandèmia global sanitària provocada per la Covid19, va quedar pendent el lliurament de l’orla de jubilació a tota una vida laboral dedicada a la seguretat del veïnat de la localitat per part dels agents de la Policia Local, Francisco Cerveró Garí i Luis Expósito Quesada. Per este motiu, l’Ajuntament ha fet entrega ara de les mateixes als dos agents com a reconeixement i agraïment al seu treball.