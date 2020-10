L’Ajuntament de Picassent estableix un protocol anticovid al Cementeri davant la festivitat de Tots Sants

Connect on Linked in

El consistori amplia l’horari en els dies previs per afavorir les visites escalonades i l’aglomeració de persones al recinte. Al seu interior, diversos cartells indiquen les normes a seguir per evitar els contagis



L’Ajuntament de Picassent està treballant des de fa unes setmanes perquè la celebració prèvia a la festivitat de Tots Sants es realitze amb la major normalitat possible, seguint els actuals premisses sobre seguretat i salut establertes per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública amb l’objectiu d’escalonar les visites i evitar les aglomeracions al cementeri durant estos dies.



El protocol anticovid establert per a l’ocasió para especial atenció al temps d’estància al recinte, que serà limitat i no haurà d’excedir els 45 minuts; també caldrà guardar la distància de seguretat entre persones així com serà obligatori l’ús de la mascareta i la rentada de mans amb gel hidroalcohòlic. L’accés serà lliure, és a dir no caldrà demanar cita prèvia, però es faran controls d’aforament tant en l’entrada i l’eixida així com a l’interior, per evitar aglomeracions. A l’interior del cementeri caldrà respectar les direccions assenyalades en les diferents zones i fer cas a les indicacions dels panells instal·lats per a l’ocasió.



L’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, ha manifestat que, «Ens trobem davant un any excepcional i des de l’Ajuntament volem que l’assistència al Cementeri es realitze amb la major seguretat possible. Per això, volem fer una crida a la ciutadania perquè escalonen les seues visites al cementeri i facen cas a les indicacions establertes per tot el recinte».



Per la seua banda, el regidor de l’àrea de Serveis municipals, Héctor Pradas, considera més que necessària la col·laboració de totes i tots per evitar possibles contagis i garantir d’esta manera la seguretat del veïnat.



A més, per evitar la concentració de visitants, s’ha ampliat l’horari d’obertura i tancament del cementeri, que serà del 26 d’octubre fins l’1 de novembre de 8:30 hores fins les 19 hores de la vesprada, de manera ininterrompuda.