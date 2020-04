L’Ajuntament de Picassent facilita l’obtenció del certificat digital per al procés de matriculació del curs escolar 2020-2021

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Les famílies que tinguen fills o filles en fase de nova escolarització (educació infantil de 3 anys) o vagen a sol·licitar canvi de centre, poden obtindre esta ferramenta imprescindible en el procés de matriculació del pròxim curs



Amb l’objectiu d’ajudar a les famílies que no compten amb cap sistema de verificació d’identitat, l’Ajuntament de Picassent ha habilitat la tramitació del certificat digital a l’Oficina d’Atenció Ciutadana per què aquestes puguen obtindre este document i d’esta manera procedir a la matriculació oficial en el moment es facen públics els terminis i procediments per part de la Conselleria d’Educació.



Per això, a partir de hui, la persona encarregada de realitzar la matriculació del menor ja pot sol·licitar cita prèvia a l’Ajuntament a través del telèfon 96 123 01 00 en horari de 9 a 14 hores. A la cita, és imprescindible presentar el DNI original en vigor i disposar d’un compte de correu electrònic.



Recordem que, segons el Decret Llei 2/2020, de 3 d’abril, de mesures urgents, en l’àmbit de l’educació, de la cultura i de l’esport, i per a pal·liar els efectes de l’emergència sanitària provocada pel Covid19, el procediment d’admissió per al curs 2020-2021 es tramitarà única i exclusivament de forma electrònica seguint diverses indicacions que poden consultar-se a la pàgina web municipal.



Tal i com ha assenyalat Belén Bernat, regidora de l’àrea d’Educació, “L’obtenció del certificat digital permet realitzar tràmits telemàtics i és una ferramenta imprescindible per portar a terme la matriculació”.