L’Ajuntament de Picassent ha començat a assignar les ajudes de la Fundació Amancio Ortega per als afectats per la dana, després de tancar el termini de sol·licituds el passat 21 de gener.

S’han rebut 398 peticions per danys en vivendes i vehicles, que optaran a una part dels 2,2 milions d’euros destinats a ajudes directes.

El Regidor de Benestar Social de Picassent, Carles Silla, ha indicat quins són els terminis d’aquestes sol·licituds.

Les ajudes establertes van incloure compensacions econòmiques que anaven des de 2.000 euros per a vehicles sinistrats o 1.000 per a motocicletes, i fins a 10.000 euros per a les persones desallotjades de la seua vivenda habitual.

També es preveien ajudes de 7.000 euros per a danys greus a la vivenda habitual, 5.000 per a segones residències i 2.000 per a xicotetes reparacions.

De les quasi 400 sol·licituds rebudes a Picassent, 136 són per danys en vivendes, 253 en vehicles i 9 en motocicletes. Des de la Regidoria de Benestar social també s’ha incidit en l’entrega de vivendes provisionals per als veïns afectats de la zona de l’Omet de Picassent.

L’Ajuntament començarà en breu els primers pagaments, amb 10.000 euros per als desallotjats, el màxim establert. Una part dels 2,2 milions d’euros es destinarà als afectats en explotacions agrícoles. D’altra banda, el Consorci de Compensació d’Assegurances ja ha abonat 1,8 milions d’euros a 174 veïns de Picassent afectats per la dana del 29 d’octubre.