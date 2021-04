L’Ajuntament de Picassent ha destinat vora 30.000 euros al projecte de robòtica de l’IES L’Om on ja han participat més de 600 alumnes del municipi des de 2016

Connect on Linked in

Amb la finalitat d’augmentar la cultura tecnològica i la formació de l’alumnat, la Regidoria d’Educació subvenciona des de 2016 l’adquisició de material tecnològic i diferents robots per a l’alumnat que participa en este projecte educatiu i de formació

A ningú se li escapa la importància i la presència de la tecnologia en les nostres vides. La nostra societat, tal com la tenim concebuda actualment, necessita ciutadans/es formats tecnològicament, amb una capacitat de presa de decisions sobre processos tecnològics suficient, amb sentit crític i amb un notable interès enfront dels nous reptes que se’ls presenten.

En definitiva, es tracta de formar persones competents segons els contextos que els rodegen i les tasques comunes o específiques que puguen desenvolupar per a millorar qualsevol necessitat.

Per això, en 2016, l’Ajuntament de Picassent i l’IES l’Om es posaren d’acord per impulsar les noves tecnologies al centre i d’esta manera, dotar, concretament al departament de Tecnologia, de robots i altres aparells envers esta matèria. 6 anys on diferents promocions del municipi han anat formant-se i aprenent coneixements, tot i despertant noves vocacions en la rama de la tecnologia més puntera. Fins i tot, durant alguns anys, l’alumnat va participar en el concurs «Desafiament robot» que es portà a terme a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València.

Gràcies a la bona acollida entre l’alumnat i la millora de la qualitat de l’aprenentatge, l’Ajuntament, a través de la Regidoria d’Educació, ha considerat dins de les seues partides pressupostàries, continuar amb la subvenció de més material electrònic, robots, impressores 3D, per fer de la robòtica una assignatura fixa en la programació del centre als cursos de l’ESO i també de Batxillerat.

«S’ha demostrat la millora en la percepció de les noves tecnologies per part de l’alumnat», segons apunta l’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, qui continua afirmant que, «Després de tots estos anys, s’estima que entre 600 i 700 alumnes han tingut ja contacte amb la robòtica i la programació, un fet que estem segures i segurs que facilitarà noves vocacions relacionades amb este sector entre els estudiants de Picassent».

Per la seua banda, Héctor López, professor i cap del departament de Tecnologia de l’IES, assenyala que, «Estes aplicacions pràctiques agraden i desperten la curiositat de l’alumnat, qui inicialment i des d’una vessant més lúdica comença durant els primers anys a familiaritzar-se amb esta branca, mentre coneixen com funciona la tecnologia més pròxima que tenen al seu abast. Posteriorment, poden fins i tot arribar a treballar en aspectes més encaminats cap a l’enginyeria».

A hores d’ara, este projecte ja contempla diferents àmbits per al futur com ara la realització de tours de realitat virtual, amb l’ús de càmeres de 360 graus per realitzar gravacions de llocs emblemàtics del municipi; també la realització de pràctiques amb braços robòtics; la utilització d’impressores 3D i una màquina Arcade per a la creació de videojocs.