L’Ajuntament de Picassent imparteix un curs sobre igualtat de gènere aplicada al comerç

El comerç local participa d’esta iniciativa de formació per a la confecció d’aparadors amb perspectiva de gènere



Les Regidories d’Igualtat i Comerç han portat a terme un taller de decoració d’aparadors amb perspectiva de gènere amb l’objectiu d’establir el principi d’igualtat aplicat al comerç i on han participat part del teixit comercial de Picassent.



El taller, de quatre hores de durada, va tindre lloc al Centre de Formació «Les Palmeres» i va estar centrat en la decoració dels aparadors dels comerços com a ferramenta clau i important per a llançar entre la ciutadania missatges que contribuïsquen a canviar i eradicar rols i estereotips de gènere i incloure reivindicacions i missatges positius per a la societat.





Esta iniciativa naix amb l’objectiu de trobar amb el teixit comercial, d’hostaleria i professionals dels municipis un aliat a l’hora de portar a terme campanyes de sensibilització i crear espais segurs i lliures de violències, entre d’altres.