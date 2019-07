L’Ajuntament de Picassent impulsa 2 campanyes amb motiu de les Festes de bous

Connect on Linked in

Un any més, l’Ajuntament, a través de la Regidoria d’Igualtat i la Regidoria de Benestar Social i Drogodependències ha posat en marxa dos campanyes durant els dies de bous per fer de Picassent un poble responsable amb el consum d’alcohol i lliure d’agressions sexistes i homòfobes



La Campanya municipal En bous, Crisma i Trellat torna als carrers de Picassent per informar informar la població, sobretot el col·lectiu més jove, dels efectes de l’alcohol i el seu abús, tot i plantejant que no cal emborratxar-se per divertir-se i passar-ho bé. La campanya es presenta enguany, dins de les accions preventives que porta a terme durant tot l’any la Regidoria a través de la UPCCA.

L’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, mostra la importància de portar a terme estes accions preventives i també informatives, «Volem que els i les joves puguen disfrutar de les festes al màxim, però sent conscients que l’abús de l’alcohol i altres substàncies pot jugar una mala passada i acabar amb la seua diversió, la de les seues amistats i la de la resta del veïnat. No volem situacions desagradables com baralles ni agressions de cap tipus, per això el lema d’esta Campanya, «En bous, crisma i trellat».