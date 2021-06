L’Ajuntament de Picassent impulsa el projecte «Literates» als centres i espais educatius del municipi

Print This Post

Amb l’objectiu de fer de Picassent un espai més igualitari i lliure de violències masclistes, la Regidoria d’Igualtat llança esta iniciativa que té com a objectiu la coeducació així com també dotar de materials especialitzats als centres educatius i a la Biblioteca municipal.

«Literates» ha arribat als centres educatius de Picassent. Així, al llarg de la setmana passada, l’Ajuntament, a través de la Regidoria d’Igualtat, va entregar un a un, a cadascuna de les escoles del municipi, un bagul amb diferents llibres i jocs educatius amb perspectiva de gènere, una entrega emmarcada a través d’una acció teatralitzada a càrrec de la companyia «Somnis». Les jornades, mitjançant les quals es va voler visibilitzar un conjunt de dones escriptores, tenien com a fil conductor treballar amb l’alumnat l’eradicació de rols i estereotips de gènere. Des de l’àrea apunten que, «Si bé els materials es troben adreçats principalment per a l’alumnat, també hi han exemplars destinats al professorat perquè puguen treballar i integrar activitats amb esta perspectiva a les dinàmiques educatives de cada centre».

La proposta ha tingut molt bona acollida per part dels centres educatius. Patricia Pascual, coordinadora de Convivència i Igualtat al CEIP Príncep d’Espanya destaca que «És molt important treballar la igualtat d’oportunitats amb l’alumnat mitjançant la dinamització de recursos i ferramentes per donar a conèixer el talent i la trajectòria de dones literates al llarg de la història».

Per la seua banda, l’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, qui va estar present a l’acció realitzada al CEIP Príncep d’Espanya va assenyalar que, «Des de l’Ajuntament, volem treballar colze a colze amb els centres educatius i sumar el nostre granet d’arena perquè l’alumnat, al llarg de la seua etapa educativa, integre valors com la igualtat, el respecte, la co responsabilitat, entre d’altres».

Este projecte es troba subvencionat per la Diputació de València a través de la línia nominativa adreçada a les entitats locals que pertanyen a la Xarxa de Municipis Protegits contra la violència de gènere, de la qual Picassent n’és membre.