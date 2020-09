L’Ajuntament de Picassent intensifica les tasques de neteja als centres escolars de cara a l’inici del curs 2020/2021

Connect on Linked in

Tot està a punt perquè comence el curs escolar. El pròxim 7 de setembre més de 4.000 alumnes s’incorporaran a les aules en un curs que es presenta diferent a causa de la pandèmia global sanitària marcada per la Covid19.



Per això, tant des dels Serveis municipals com des de l’empresa de neteja s’han intensificat durant els últims dies les tasques de neteja a les instal·lacions dels centes per desinfectar zones comuns així com els patis dels centres.



A més, des del consistori i amb la col·laboració de la Policia Local s’han senyalitzat els accessos als centres per evitar les aglomeracions així com també s’ha establert la prohibició en l’estacionament de vehicles en diversos carrers. A més es recomana, en la mesura d’allò possible, deixar el cotxe a casa i acudir a peu a les escoles.

L’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, apel·la a la col·laboració ciutadana per fer cas a les indicacions dels centres i de la Policia Local, «Amb estes i altres mesures volem evitar aglomeracions a les portes dels centres tant en l’hora d’entrada com en l’eixida i afavorir el trànsit ordenat dels escolars. Cal mantindre també la distància interpersonal i portar sempre la mascareta ben posada».