L’Ajuntament de Picassent ja ha destinat més de 100.000 euros a ajudes d’emergència social a causa de la crisi sanitària del Covid19

La quantitat destinada a este tipus d’ajudes ha augmentat un 358% més respecte l’any passat. Ara mateix, l’import concedit ascendeix a 101.363,19 euros



Des que el passat mes de març es decretara l’estat d’alarma a causa de la pandèmia sanitària provocada pel Covid19, son moltes les persones i famílies que estan patint situacions de vulnerabilitat. Des d’aquell moment, des de l’Ajuntament es va posar en marxa tot un engranatge per fer front a este problema social i destinar així ajudes d’emergència social encarades a pal·liar les situacions d’urgència que han anat i vagen sorgint durant tot este temps.



Segons les dades facilitades per la Regidoria de Benestar Social, les ajudes socials s’han disparat en un 430% durant estos mesos. Per exemple, des del passat 20 de març s’han concedit un total de 586 ajudes, davant les 136 ajudes que es varen concedir si atenem al mateix període en l’any passat.



Segons apunta el regidor de l’àrea, Carles Silla, “L’Ajuntament de Picassent tenia pressupostat per al 2020 un total de 200.000 euros en concepte d’emergència social i ara mateix les partides ja s’han modificat per augmentar-les fins als 400.000 euros, un 200% més”.



Per la seua banda, l’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, destaca que, “El repte ara són les persones. Per això des de l’Ajuntament no anem a deixar a cap persona enrrere. Estem i estarem atentes i atents a totes les situacions que puguen anar sorgint per reforçar este tipus d’ajudes socials”.