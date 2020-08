L’Ajuntament de Picassent llança una enquesta per conéixer les inquietuds de la joventut de Picassent

Connect on Linked in

La veu de la població més jove és molt important per al consistori. I és per això que, la Regidoria de Participació Ciutadana, amb l’assessorament de l’equip técnic dels departaments de Joventut, Benestar Social i Comunicació, ha elaborat una enquesta per conéixer de primera mà les inquietuds, els gustos i els desitjos que els i les joves de Picassent tenen de cara a ocupar el seu temps lliure. A partir de les respostes obtingudes es posarà en marxa els projectes que puguen cobrir les necessitats demandades.



Este procés participatiu es realitzarà a través d’un formulari digital a on la joventut respondrà a diferents qüestions per conéixer les preferències d’oci i entreteniment dels joves, amb preguntes com “A què t’agrada dedicar el teu temps lliure?”, “Trobes a faltar algun tipus d’espai per al teu temps d’oci al poble?” o “Com t’agradaria que t’arribara la informació de les activitats que s’organitzen a Picassent?”.



Este projecte de bones pràctiques s’engloba dins del pla estratègic EDUSI (Estratègies de Desenvolupament Urbà, Sostenible i Integrat) i s’ha cofinanciat per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) dins del programa de Creixement Sostenible 2014-2020.