L’Ajuntament de Picassent manté els terminis de pagament de l’IBI que modificà en 2020

A causa de la pandèmia, el període de pagament de l’IBI Urbana i Rústica queda fixat també en 2021 per al segon semestre de l’any.

Degut a l’evolució de la situació de la pandèmia de la Covid-19 i amb el fin de continuar facilitant que els contribuents puguen complir amb les seues obligacions tributàries, l’Ajuntament de Picassent ha mantés les mateixes condicions que en 2020 per al pagament de l’IBI Urbana i Rústica. Així, el període de pagament per als rebuts no domiciliats s’iniciarà el 15 de juliol i finalitzarà el 15 d’octubre. A més, per a les persones que tinguen el pagament domiciliat es mantindrà el càrrec en compte per als dies 2 i 3 de setembre, en lloc de com era habitual, en el mes de juliol. A més, cal recordar que també existeix la possibilitat, des de fa anys, de fraccionar en 6 mesos el pagament d’este impost, el qual, també manté els seus períodes de càrrec com en 2020, és a dir, de maig a octubre de 2021.

Pel que fa a l’impost de vehicles i taxes de guals per a este 2021 els terminis de pagament són els següents: del 25 de gener al 31 de març, en el cas de rebuts no domiciliats d’impost de vehicles i per als no domiciliats, el càrrec en compte será el 5 de març. Respecte als guals, el període de pagament en voluntària és del 23 de febrer al 30 d’abril i el càrrec en compte bancari, el 6 d’abril.

“Tenint en compte que la situació de crisi econòmica a causa de la pandèmia està afectant a cada vegada més persones i famílies, des de l’Ajuntament, entre altres mesures, volem mostrar el nostre suport mantenint els terminis que fixarem l’any passat per al pagament de l’IBI, degut a que les circumstàncies pràcticament no han canviat o, en alguns casos, s’han agreujat”, afirma el regidor d’Economia i Hisenda, Francisco Quiles.

Per altra banda, recordar que continua suspesa la taxa per ocupació de via pública per a empreses d’hostaleria i les parades del mercat exterior.