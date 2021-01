L’Ajuntament de Picassent manté la suspensió de taxes per ocupació de via pública

Connect on Linked in

La mesura, que va entrar en vigor en març del 2020, continuarà aplicant-se als establiments d’hostaleria i als paradistes del mercat exterior municipal

L’evolució de la pandèmia i les seus conseqüents efectes en l’activitat econòmica ha portat a l’Ajuntament de Picassent a prorrogar la mesura de no cobrar la taxa fiscal per ocupació de via pública de taules i cadires a fi de pal·liar la situació de crisi que està afectant de manera notable als bars, restaurants i cafeteries del municipi, i més en estos moments en els que d’acord amb les últimes mesures decretades per la Generalitat Valenciana, l’horari de tancament s’ha avançat a les 17:00 h. Així mateix, amb el mateix objectiu es troba suspesa la taxa per ocupació en les parades del mercat exterior.



“Com a Administració Local intentem reduir, en tot allò que està a la nostra mà, els efectes tan grans que està tenint la pandèmia en la ciutadania. Per això, mentre siga necessari anem a continuar amb este tipus de mesures, afirma el regidor d’Economia, Francisco Quiles.



Picassent, un dels municipis amb menor pressió fiscal

Per altra banda, en l’àmbit impositiu continua bonificant-se a les famílies nombroses en l’impost de l’IBI, en els preus de les activitats del Poliesportiu Municipal i també en els actes culturals. A més, l’ICIO (Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres) conserva els mateixos gravàmens i es mantenen les bonificacions per a les empreses que s’instal·len en el municipi i fomenten l’ocupació local. Així mateix, amb la finalitat d’afavorir la conservació del Medi Ambient continua aplicant-se la bonificació del IVMT per a vehicles elèctrics o híbrids.



Totes estes mesures que estan aplicant-se des de fa anys, en els que no s’ha aprovat cap pujada de taxes ni impostos directes ni indirectes, fa de Picassent un dels municipis amb menor pressió fiscal de la comarca.