L’Ajuntament de Picassent manté una reunió amb la Confraria de la Miraculosa i les penyes taurines per acordar la suspensió de les festes de La Miraculosa i els bous al carrer del mes de juliol

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Les mesures, consensuades per les comissions organitzadores juntament amb l’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia i el regidor de Cultura i Festes, Jaume Sobrevela, s’han pres per ser les més convenients i responsables per salvaguardar la salut pública ja que estos actes aglutinen un elevat número de persones participants.

L’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, i el regidor de Cultura i Festes, Jaume Sobrevela, varen mantindre ahir per la vesprada una reunió al saló de plenaris de l’Ajuntament, seguint amb les mesures sanitàries establertes en esta fase 1 en la qual ens trobem, amb els representants de les comissions taurines de Picassent, Associació bouera “Gent de Bou”, Penya Taurina “L’Alegria”, Penya “L’Afició” i l’Associació “Bou en corda”, per acordar la decisió de suspendre les festes en honor a Sant Cristòfor Màrtir i els bous al carrer previstos per al mes de juliol.

«Les actuals condicions sanitàries, l’actual estat d’alarma amb mesures restrictives i la prohibició d’aglomeracions de persones impedeixen que enguany pugam disfrutar d’estos esdeveniments. Per tot això, s’ha pres esta determinació conjunta amb l’esperança que prompte pugam tornar a la normalitat tan desitjada per totes i tots”, va manifestar l’alcaldessa, Conxa Garcia.



Moments previs a esta reunió també en va tindre lloc una altra amb diversos membres de la junta directiva de la Confraria “La Miraculosa” i el rector d’esta parròquia, Enric Cervera, per acordar també la suspensió de les Festes de la Miraculosa que hagueren tingut lloc este mes de maig.

“Anem a estar atentes i atents a l’evolució de la pandèmia.

És una decisió molt dolorosa però també responsable i que s’adopta pel bé de tota la ciutadania donada la situació actual”, ha manifestat per la seua banda el regidor de les àrees de Cultura i Festes, Jaume Sobrevela.