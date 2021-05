L’Ajuntament de Picassent manté una reunió amb les AMPES per preparar el curs 2021/2022

Print This Post

Diverses propostes i iniciatives damunt de la taula reuneixen les representants de les AMPES al consistori

La regidora de l’àrea d’Educació, Belén Bernat, ha mantingut esta setmana una reunió amb les AMPES dels centres escolars del municipi per tractar diversos temes que afecten al curs 2021/2022.

I és que, l’Ajuntament prepara ja temes de diversa índole que afecten les escoles, com ara, les subvencions municipals dirigides a les AMPES dels centres a les quals es poden adherir. Per això mateix, ahir per la vesprada, durant la reunió mantinguda, l’edil va explicar el procediment d’adhesió, els conceptes i tota la documentació que cal presentar.

A més, durant la trobada Bernat va explicar també la represa del projecte municipal “Escola de famílies”, que es va interrompre el curs passat a causa de la Covid19 i que este curs torna amb la sessió programada per al pròxim 16 de juny “Com hem de comportar-nos? Límits i normes a casa” a càrrec del psicòleg, Alberto Soler. Desenvolupar la programació sobre este projecte per al curs que ve també va obrir el debat entre les persones presents per presentar propostes envers esta iniciativa.

L’últim punt tractat en la reunió va ser la presentació de la proposta «Camins escolars segurs», amb l’explicació d’esta iniciativa que pretén fomentar la participació i la col·laboració de totes les comunitats educatives i també de les famílies per deixar el cotxe a casa i garantir l’accés a les escoles de la forma més segura possible.