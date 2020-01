L’Ajuntament de Picassent obri nous canals d’Instagram i Twitter

Connect on Linked in

El consistori pretén amb estos dos nous comptes arribar a un ventall més ampli de població, a més d’oferir nous continguts adaptats a les diferents xarxes socials.



Les xarxes socials són una realitat informativa i l’Ajuntament de Picassent vol estar present a aquells mitjans comunicatius que ajuden a fer arribar el seu missatge de manera més senzilla i clara a la població. És per això que el consistori obri dos noves vies de comunicació digital amb el veïnat picassentí: Instagram i Twitter. Amb estos comptes, s’amplia el ventall d’usuaris i usuàries que, a partir d’ara, podran rebre informació rellevant d’allò que ocorre al seu municipi, també per estes xarxes.



El compte de l’Ajuntament a Instagram, “apicassent”, té, a dia de hui, més de 500 seguidors en només un mes de vida, amb diferent contingut relacionat amb les festes nadalenques, l’agenda cultural i altra informació actualitzada d’allò que ocorre al poble. El perfil dels seguidors i seguidores a esta xarxa és de gent jove entre 16 i 30 anys, interessats per esdeveniments socials i culturals, i busca informació immediata i estèticament cridanera.



A Twitter, @A_Picassent, els seguidors i seguidores del compte oficial de l’Ajuntament sumen una xifra, a dia de hui, de 120 persones usuàries. El contingut que es comparteix a esta xarxa és més informatiu, amb missatges breus i concisos, a més d’utilitzar les ferramentes típiques de Twitter, com el Like i el Retweet, a comptes locals com el de la Policia Local, @PLpicassent, o el de l’emissora municipal Ràdio l’Om, @radio_lom, entre d’altres.



El regidor de Comunicació, Jaume Sobrevela, veu amb bons ulls esta ampliació de les vies informatives del consistori: “L’Ajuntament ha d’estar allà on estiga la ciutadania, i hui en dia, xarxes com Twitter i Instagram són canals imprescindibles per enviar informació a la nostra població”. A més, afegeix que “l’Ajuntament té una activitat molt alta a xarxes com Facebook, amb més de 8500 seguidors, un 40% de la població. Hem de continuar per eixa línia”.