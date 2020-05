L’Ajuntament de Picassent posa en marxa una bústia ciutadana on line a través del Consell de la Infància per als xiquets i xiquetes de Picassent

Connect on Linked in

Amb esta ferramenta es pretén continuar informant de les necessitats i inquietuds que tenen els menuts i les menudes perquè puguen continuar traslladant les seues propostes d’actuació i plantejant suggeriments i idees sobre assumptes municipals als i les representants del Consell de la Infància



L’actual situació que estem vivint a causa de la pandèmia global sanitària provocada per la propagació del Covid19 no ha impedit que els xiquets i les xiquetes de Picassent puguen continuar fent arribar les seues peticions al Consell de la Infància. Per això, a través de la Regidoria d’Infància, s’ha posat en marxa esta ferramenta virtual, ja que tal i com assenyala Raquel Hervás, regidora d’esta àrea, “La idea és que els xiquets i les xiquetes del municipi puguen continuar tenint eixa via de comunicació amb els seus representants al Consell”.



Segons assenyalen des de l’àrea, la proposta està tenint molt bona acollida i de moment es continuarà utilitzant fins que es puga tornar a la normalitat així com també les reunions per via telemàtica, com la celebrada precisament ahir per la vesprada.



Recordem que el Consell de la Infància va nàixer en 2015 amb l’objectiu de dotar els xiquets i les xiquetes del municipi d’un marc per expressar les seues preocupacions aportant valoracions i propostes per contribuir en la construcció, desenvolupament i millora de Picassent.