L’Ajuntament de Picassent presenta el primer volum del catàleg d’obres del Festival d’Art Urbà Cromàpica

La publicació, que va ser presentada a la Casa Jove La Torta, recull un total de 21 obres dels diferents artistes que han participat durant 3 edicions, fins a 2018



La Casa Jove La Torta va acollir, ahir per la vesprada, la presentació del primer volum del catàleg d’obres del Festival d’Art Urbà Cromàpica, que enguany ha arribat a la quarta edició. A la mateixa sala polivalent, escenari de la presentació, es trobava també una exposició d’esbossos que mostren l’evolució dels treballs que han optat a ser premiats en les diferents edicions, un total de quatre que, des de 2016, ha posat en marxa el consistori.



La publicació també recull diferents textos de persones vinculades al festival, com Juan Bautista Peiró, catedràtic de Pintura i Entorn de la Universitat Politècnica de València i Artur López des de l’organització del Festival, entre altres col·laboracions.



L’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, i Jaume Sobrevela, regidor de Cultura i Joventut, varen estar presents en l’acte. Tots dos manifestaren la seua satisfacció pel bon resultat i la gran acollida que any rere any ha anat tenint este Festival al municipi, «Amb esta exposició posem en valor els orígens de tots els treballs que hui lluixen en els nostres carrers. Presentem també la primera edició d’este catàleg, una col·lecció d’imatges que són el reflex de la recuperació l’espai per convertir l’entorn en un lloc agradable on recrear la mirada i exercitar la imaginació», va manifestar la primera edil en el seu discurs de presentació de l’acte.