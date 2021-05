L’Ajuntament de Picassent presenta l’oferta de les escoles d’estiu municipals per al mes de juliol

Print This Post

Amb totes les mesures de seguretat i salut davant la Covid19, l’Ajuntament ha preparat una oferta àmplia i variada d’escoles d’estiu per als xiquets i les xiquetes del municipi

Disfrutar del mes de juliol mitjançant el joc i l’aprenentatge. Amb este objectiu i també d’altres, l’Ajuntament de Picassent, davant la millora que presenta actualment l’evolució de la pandèmia del coronavirus, ha recuperat enguany les diferents opcions per a l’oci i l’educació dels menuts i les menudes programades per al pròxim mes de juliol.

Així, des de la Regidoria de Benestar Social es presenta l’escola d’estiu municipal que es desenvoluparà al CEIP Mare de Déu de Vallivana, amb jocs i tallers per als xiquets i les xiquetes d’entre 3 i 12 anys. També s’ofereix la modalitat per a xiquets i xiquetes amb diversitat funcional.

Per la seua banda, des de la Regidoria d’Esports, s’ha programat la celebració del campus d’estiu, que tindrà lloc a les instal·lacions del Poliesportiu municipal, amb jocs, activitats esportives i piscina. Esta opció està dirigida a participants d’entre 3 i 14 anys. L’oferta presenta 3 opcions de matrícula i preus.

Pel que respecta a la Regidoria de Cultura, torna «Jocs de Calor», de la mà de l’Escola municipal de Teatre, on les arts escèniques seran les protagonistes, també al mes de juliol, per a xiquetes i xiquets d’entre 7 i 14 anys.

L’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, s’ha mostrat molt satisfeta per tornar a presentar l’oferta lúdica de l’estiu a Picassent, amb una nova edició d’estes tres escoles, però també ha manifestat que, «Des de l’Ajuntament continuarem ben atents i atentes a l’evolució de la Covid19 i a les normes interposades per les autoritats sanitàries per oferir estos espais amb totes les mesures de seguretat i salut i d’esta manera garantir la participació dels menuts i les menudes que s’hi matriculen enguany».