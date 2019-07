L’Ajuntament de Picassent realitza tractaments preventius contra el mosquit tigre i la mosca negra al municipi

Print This Post

Estos treballs, complementaris als que es fan periòdicament, ajuden a la prevenció de l’aparició d’estos insectes.



Durant tota la setmana, i concretament a les zones verdes del municipi, s’han intensificat les actuacions de fumigacions per combatre i previndre l’aparició del mosquit tigre i la mosca negra. Unes tasques de prevenció i tractaments en punts on habitualment s’han detectat la irrupció d’estos insectes,



Els treballs, que s’han fet al Parc Abril Martorell, piscina d’estiu del Poliesportiu Municipal, Parc Horta Nord i Parc Amadeo Lerma,incideixen i actuen per evitar més casos de proliferació i combateixen les larves en embornals, en definitiva, “apliquem criteris en favor de la salut pública i actuem, com a administració local, per evitar més plagues d’estos insectes que augmenten sobretot al període estival”, apunta l’alcaldessa, Conxa Garcia.



A més d’estes accions puntuals, l’Ajuntament de Picassent actua durant tot l’any en embornals, séquies, fonts o qualsevol punt que presente làmines d’aigua acumulada per a combatre les plagues del mosquit tigre.