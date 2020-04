L’Ajuntament de Picassent realitza una compra de productes de primera necessitat valorada en 6.000 € per ajudar les persones que ara més ho necessiten

Connect on Linked in

Productes com ara llet, oli, arròs, pasta, llegums, entre d’altres van a ser distribuïts entre 100 famílies de Picassent.



A causa de la situació que estem vivint i amb l’objectiu d’ajudar les famílies més necessitades del municipi, l’Ajuntament, a través de la Regidoria de Benestar Social, ha realitzat una compra de productes de primera necessitat valorada en 6.000 €.



Segons ha manifestat el regidor de l’àrea, Carles Silla, “Des de que va començar esta situació, hem destinat més de 40.000 € per sufragar les necessitats bàsiques de moltes persones. Des dels serveis socials municipals treballem perquè cap persona del municipi quede desatesa en estos moments”.



Per la seua part, l’alcaldessa de Picassent, Conxa Garcia, qui va estar ahir al Centre de Convivència per ajudar en la preparació dels lots de menjar, ha manifestat que, “Vivim moments difícils i des de l’Ajuntament no anem a escatimar els recursos i els esforços necessaris per estar al costat de les persones que ara més ho necessiten”.