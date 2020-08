L’Ajuntament de Picassent recull més de 16 tones de mobles i trastos vells durant els mesos de juliol i agost

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Més de 300 sol·licituds de recollida s’han atès des del mes de juliol en este servei municipal que recull estos objectes a la porta de casa

El personal operari del servei de recollida de mobles i trastos vells de l’Ajuntament ha treballat de valent durant este estiu per atendre totes les demandes sol·licitades durant els mesos de juliol i agost on s’han contabilitzat més de 300 atencions.

Tal i com ha explicat la regidora de neteja, Ester Carbonell, «Donada la gran quantitat de sol·licituds rebudes en estos mesos hem tingut que ampliar en el temps la recollida dels materials sol·licitats, previ avís, amb l’objectiu que no en quedara cap a la via pública».

Este servei, que funciona dos vegades al mes, recull un màxim de 5 objectes que s’han de deixar la nit d’abans i que no poden dipositar-se als contenidors tradicionals amb l’objectiu d’ajudar la ciutadania a desfer-se’n d’ells i que arriben al lloc que els pertoca: una planta de tractament i valoració de residus urbans.

Des del consistori es vol agrair a totes les persones que fan ús d’este servei per ajudar a mantindre net Picassent i d’esta manera dipositar les coses al lloc que els correspon sense embrutar el poble.