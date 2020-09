L’Ajuntament de Picassent reivindica més recursos i serveis per a les persones amb diversitat funcional

Print This Post

L’Alcaldessa de Picassent, Conxa Garcia i el Regidor de Benestar Social i Diversitat Funcional, Carles Silla s’han reunit amb la Directora de Diversitat Funcional i Salut Mental de la GVA, Elena Albert i la Subdirectora general de persones amb diversitat funcional, Marian Villanova amb l’objectiu de tractar diversos temes que afecten a les famílies del municipi.

Així, des de l’Ajuntament s’ha traslladat a la Direcció General la falta de recursos públics per a persones amb diversitat funcional a la comarca de l’Horta Sud, així com també recursos per a persones amb malalties mentals.

“Hem comunicat la problemàtica de les famílies de les persones que estan esperant plaça en centres públics i com és d’urgent que estes persones el més prompte possible millor puguen ser adjudicatàries d’una plaça”, afirma el regidor Carles Silla.

Una situació que l’Ajuntament tracta d’aliviar amb el funcionament d’un taller de formació en jardineria per a persones amb diversitat funcional que des de fa anys està en marxa i acull a tots aquells que encara no tenen plaça en centres ocupacionals.

A més, en la reunió s’ha parlat de la importància dels habitatges tutelats per a persones amb diversitat funcional i malaltia mental, així com també la necessitat de tindre més places als centres de rehabilitació e integració social CRIS

La Direcció General s’ha pres nota de totes les demandes i ha explicat que s’està el·laborant el mapa de recursos per detectar les necessitats de tots els municipis i poder actuar per donar més servei.

L’Alcaldessa ha agraït l’interés demostrat pels alts càrrecs de la Conselleria i ha declarat que “cal continuar treballant de manera conjunta en pro del benestar de les persones amb diversitat funcional i malalties mentals i el de les seues famílies”.