L’Ajuntament de Picassent reobri els parcs infantils del municipi

Prèviament a l’obertura de les instal·lacions, durant la setmana passada es portaren a terme treballs de neteja i desinfecció a totes les àrees infantils. Tasques que es repeteixen cada día al matí per mantindre-les higienitzades per a un ús segur.



Des que el passat 14 de març es decretara l’estat d’alarma, els parcs infantils del municipi quedaren precintats i tancats com a mesura de seguretat davant la pandèmia global sanitària provocada pel Covid19. Ara, immersos ja en la fase 3 del pla de desescalada cap a la nova normalitat que va començar ahir es permet la reobertura de les zones recreatives per als més menuts. D’esta manera, els xiquets i les xiquetes poden tornar ja a jugar als parcs per aliviar el confinament d’estos últims mesos.



Segons ha manifestat Hector Pradas, regidor de Serveis Municipals, “La reobertura s’ha portat a terme amb totes les mesures de seguretat, neteja i desinfecció, posant un especial èmfasi en les superficies de contactes més freqüents i amb la retirada de les valles corresponents i cintes de seguretat”.



No obstant això, des del consistori es fa una crida a la població per recordar la importància de seguir les principals mesures higièniques, com ara respectar la distància de seguretat interpersonal, usar la mascareta, mantindre l’higiene de les mans i evitar aglomeracions en estos llocs.