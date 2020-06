L’Ajuntament de Picassent reobri l’atenció presencial am cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana

Connect on Linked in

Com a novetat per evitar el colapse de les línies telefòniques del consistori i facilitar l’atenció, s’ha adaptat l’APP municipal perquè totes les persones que vulguen sol·licitar cita prèvia per a este i altres serveis, puguen fer-ho a través d’esta aplicació de manera senzilla i des de casa.



L’Ajuntament de Picassent va adaptant, a poc a poc, algunes de les seues dependències municipals a les noves necessitats sorgides per la pandèmia global sanitària provocada pel Covid19. És el cas de l’OAC, que ha adaptat les seues dependències a la normativa sanitària amb pantalles de protecció i seguretat biològica per atendre el veïnat que acodisca a realitzar tràmits i gestions. D’esta manera, es protegeix també al personal treballador.



“Si bé, des que va començar l’estat d’alarma, l’Ajuntament no ha deixat de prestar els serveis a la ciutadania. Ara amb la nova normalitat volem adaptar les instal·lacions per garantir la salut laboral tant del personal treballador del consistori com dels veïns i veïnes que necessiten acostar-se presencialment a qualsevol edifici municipal, sempre amb cita prèvia”, explica la regidora de l’àrea de Govern Obert, Esther Carbonell.



No obstant, des del consistori continua demanant-se a la ciutadania el compliment de les mesures de distanciament interpersonal, l’ús de les mascaretes i de totes les directrius sanitàries per fer front al virus. L’alcaldessa, Conxa Garcia, afegeix, “Des de l’Ajuntament continuarem treballant per adaptar-se a les noves necessitats sorgides per la pandèmia i seguir així amb el pla de desescalada establert per a esta situació”.