L’Ajuntament de Picassent rep una subvenció de la Conselleria de Polítiques Inclusives

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Este Pla, impulsat per la Regidoria de Benestar Social, pretén crear un document de treball que proposarà les línies bàsiques de la política social per al veïnat de Picassent.



El I Pla d’inclusió i cohesió social 2021-2025 pretén donar resposta a les diferents necessitats socials de les persones en situació de risc i exclusió social i està subvencionat amb 12.000 euros que es destinaran a finançar el suport tècnic per a la seua elaboració. Estes ajudes s’emmarquen en el desenvolupament del Pla Valencià d’Inclusió i Cohesió Social.



Precisament hui, ha tingut lloc la presentació d’este Pla a càrrec de l’empresa adjudicatària, Kanals Box. Durant la reunió, on ha estat present el regidor de Benestar Social, Carles Silla, i el coordinador dels Serveis Socials municipals, Alberto Arnal, s’ha planificat el cronograma a seguir per a la seua elaboració. El Pla contemplarà també un procés de participació ciutadana a través d’enquestes elaborades per l’empresa i reunions amb els diferents agents socials del municipi.



Segons apunta l’edil de l’àrea, Carles Silla, «Este Pla vol conèixer la situació concreta de les persones i de les famílies, i d’esta manera, construir processos integrals perquè siguen beneficiats i amb més urgència, si cal, per ser atesos i evitar l’exclusió social».