L’Ajuntament de Picassent ret homentage a Ainara Albert per la seua trajectòria esportiva en 2020

La ciclista ha rebut l’agraïment de l’Ajuntament en un acte protocolari on es va destacar el seu esperit de superació i la seua vàlua com a esportista d’èl·lit.

L’alcaldessa, Conxa García, acompanyada del regidor d’Esports, Hector Pradas, han rebut en el saló de plens a l’esportista Ainara Albert per fer-li entrega d’una placa commemorativa com a reconeixement a la seua trajectòria esportiva i en especial pels seus triomfs obtinguts com a ciclista durant l’any 2020, en una temporada durament marcada per la pandèmia degut a les restriccions de mobilitat i el confinament.

Però sembla que açò no ha sigut obstacle per a Ainara, que amb tan sols 17 anys va aconseguir l’any passat, entre altres títols, ser 1ª classificada en la Volta a Santander, 1ª Classificada en el Campionat d’Espanya Pista Tafalla en persecució per equips i 2ª Classificada en el campionat d’Espanya de Ciclo-Cross, celebrat a Galícia. Èxits als que cal afegir l’obtingut recentment a la Copa del Món celebrada a Itàlia, campionat en el que va aconseguir quedar com a 9ª classificada, sent la millor classificació d’una esportista espanyola d’este campionat.

Tant l’alcaldessa com el regidor la van felicitar en presència dels seus familiars que acudiren a l’acte complint les estrictes mesures de seguretat. “És un gran orgull tindre al poble una esportista com Ainara, la qual amb la seua empenta i esperit de superació ha portat el nom de Picassent arreu del territori nacional i internacional. I això és molt de valorar. Des de l’Ajuntament hem volgut sempre estar al seu costat i des dels seus inicis l’hem felicitat per cada triomf aconseguit i l’hem guardonat diverses ocasions en la Gala de l’Esport que celebrem anualment”, afirma la primera edil.

Ainara, amb una trajectòria imparable d’èxits des de l’any 2015, es va mostrar molt contenta i en l’acte va portar el seu maillot i les últimes medalles obtingudes. La ciclista va tindre unes paraules d’agraïment pel suport rebut per part l’Ajuntament, va recordar la seua fita en el Campionat del Món en Itàlia, i va deixar clar que “l’esport ara és la meua vida” i que tots els seus esforços van dirigits a la seua carrera esportiva com a professional.