L’Ajuntament de Picassent s’adhereix al Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’energia (PACE)

El consistori es compromet a complir una sèrie d’objectius a curt i mitjà termini, amb accions concretes que disminuïsquen les emissions de C02 a l’atmosfera.



El PACE és un moviment mundial que reuneix milers d’ajuntaments de 60 països diferents amb l’objectiu d’aconseguir frenar el canvi climàtic, reduir la contaminació dels municipis i implementar l’accés a energies renovables i sostenibles. Amb esta adhesió, l’Ajuntament de Picassent es compromet a executar diferents accions que recolzen l’objectiu europeu de reduir els gasos efecte hivernacle en un 40% per a 2030. En un termini de dos anys, el consistori deurà presentar un projecte amb les iniciatives que es pretenen realitzar, a més d’un inventari d’emissions i d’una avaluació dels riscos climàtics als quals estem exposats, concretament, el poble picassentí.



Al plenari celebrat ahir s’aprovava unànimement per tots els grups polítics que conformen la corporació municipal esta adhesió i este compromís, amb l’objectiu comú d’ajudar el planeta en esta emergència climàtica que vivim. La regidora d’Urbanisme i Medi Ambient Lola Albert explicava els motius i les propostes per reduir les emissions de C02 al nostre municipi, remarcant que “només el 2% de les emissions són responsabilitat directa dels espais municipals: edificis públics, enllumenat, vehicles de policia i de la brigada d’obres…”. Tot i això, és també responsabilitat del consistori instaurar “mesures educatives i de conscienciació medi ambiental a la població picassentina i, sobretot, a les grans empreses dels nostres polígons industrials”.



Per este motiu, este matí el consistori de Picassent ha convocat una concentració a la plaça de l’Ajuntament d’una duració de 4 minuts i 15 segons com a mostra d’adhesió a esta protesta mundial. Una reivindicació que coincideix amb la celebració a Nova York de la Cimera Climàtica convocada per l’ONU. En declaracions de l’alcaldessa de Picassent, Conxa Garcia, “Som conscients de la situació d’emergència i cal que totes i tots comencem a canviar hàbits en la nostra vida personal, emprenent accions que disminuïsquen l’impacte ambiental. Però també des de les administracions públiques s’hem d’implicar i treballar dia a dia per aconseguir un municipi més accessible i sostenible”.