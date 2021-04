L’Ajuntament de Picassent signa un conveni amb Creu Roja

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Pròximament, Creu Roja s’instal·larà en un local cedit per l’Ajuntament al carrer Diputació.

L’Ajuntament de Picassent i Creu Roja han signat esta setmana un conveni amb l’objectiu de posar en marxa un projecte d’atenció urgent a les necessitats bàsiques de les persones i famílies més vulnerables del municipi, mitjançant una partida pressupostària procedent de la Regidoria de Benestar Social dotada amb 30.000 euros per finançar este projecte.

I és que, des que Càritas va tancar l’Economat, la Regidoria de Benestar Social ha contactat amb diverses entitats per tal que a Picassent hi haguera un punt de repartida d’aliments de primera necessitat destinat a famílies en risc d’exclusió social i d’esta manera poder atendre totes les persones que ho puguen necessitar.

En reunions prèvies, ja es varen fixar els objectius entre els quals destacava que Creu Roja treballara coordinament amb els Serveis Socials municipals amb la possible detecció de persones en situació de risc així com també en l’acompanyament per a la gestió de tràmits amb les diferents administracions i l’atenció a persones migrants, entre altres programes.



Esta setmana s’ha fet per fí realitat esta proposta i s’ha signat el conveni a l’Ajuntament, amb l’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, el regidor de Benestar Social, Carles Silla, el president provincial de Creu Roja, Juan José Collado, la presidenta de l’assemblea d’Alcàsser, Dulce Aguilar i les tècniques de l’entitat, Pilar Salort i Roma Franco.



L’alcaldessa, Conxa Garcia, ha manifestat al respecte que, «Amb este projecte és pretén donar suport a aquelles persones i famílies que presenten una situació de vulnerabilitat pels efectes de la crisi econòmica provocada per la Covid19».

Per la seua banda, el personal tècnic de Creu Roja farà un procés d’atenció a les persones de forma integral e individualitzada, amb una acollida per conèixer, valorar i presentar així un pla d’intervenció per a l’entrega d’aliments i altres elements de primera necessitat. També es realitzaran tallers de competències i s’organitzaran espais d’encontre.



Per al regidor de l’àrea de Benestar Social, Carles Silla, «Amb esta col·laboració també és pretén donar una atenció ràpida i de proximitat per fer front a les situacions d’emergència social».