L’Ajuntament de Quart de Poblet atén a quasi un centenar de persones autònomes des de la declaració de l’Estat d’Alarma

El Consistori manté el Servei d’Orientació per a l’Ús de manera online i telefònica

En només un mes, el servei municipal d’assessorament a persones autònomes ha incrementat les seues actuacions arribant a atendre 80 veïns i veïnes que treballen per compte propi. Una labor que ha sigut valorada molt positivament per la població, convertint-se en una eina de suport essencial per a sol·licitar les diferents prestacions existents.

Amb la paralització de la major part de l’activitat professional a causa de l’estat d’alarma, els governs central i autonòmic han posat en marxa diverses línies d’ajuda destinades al personal autònom que s’ha vist afectat; davant aquesta situació, el Consistori va detectar la necessitat de donar resposta als dubtes que presentava la ciutadania i va posar en marxa els canals d’atenció telemàtics necessaris.

Des que començara la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, l’Ajuntament de Quart de Poblet ha realitzat un gran esforç de reorganització de les diferents àrees municipals amb l’objectiu, no sols de garantir el manteniment dels serveis públics, sinó també de reforçar-los per a poder fer front a les conseqüències d’aquesta pandèmia. Una labor que s’ha centrat especialment en les prestacions que es realitzen a través de l’Agència de Foment d’Innovació Comercial (AFIC) i el Centre d’Ocupació i Desenvolupament (CED), conscients de les dificultats que travessa el teixit productiu, un dels principals afectats per aquesta situació.

De la mateixa manera, el centre d’Orientació per a l’Ocupació no ha deixat de prestar servei en cap moment i segueix amb la seua activitat habitual de gestió d’ofertes de treball, currículums i altres programes d’ocupació. També el projecte TESI, cofinançat al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), a través del Programa Operatiu Plurirregional d’Espanya (POPE) 2014-2020 en el marc de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible (EDUSI) municipal, es manté operatiu, adaptant-se a la nova situació amb seguiment i formació online.

Una altra de les mesures posades en marxa que millor acolliment ha tingut entre el teixit comercial i la ciutadania, ha sigut la creació d’un llistat de comerços amb repartiment a domicili i serveis d’urgència o primera necessitat, en col·laboració amb l’Associació de Comerciants de Quart de Poblet (ACQ). Aquesta actuació ha permés reduir els desplaçaments, mentre es potenciava la compra en el comerç local.

Paral·lelament s’ha realitzat una intensa labor de recopilació de tota la informació publicada sobre les ajudes i mesures, tant autonòmiques com estatals, posades en marxa des de la declaració de l’estat d’alarma que poden consultar-se en el portal del comerciant.

L’Ajuntament de Quart de Poblet, en la seua clara aposta per potenciar el comerç local, l’emprenedoria i el seu teixit empresarial, fent costat a pimes i persones autònomes, ha aprovat el pla de Recuperació Econòmica i Social, al qual ha dotat amb un milió i mig d’euros, que li permetrà desenvolupar una bateria de mesures amb les quals combatre les conseqüències generades per aquesta pandèmia