L’Ajuntament de Quart de Poblet, compromés amb el sector empresarial local

El Consistori reconeix la labor d’una empresa local que participa en una sèrie de televisió





L’Ajuntament de Quart de Poblet, com ja ve demostrant des de fa temps, continua apostant fermament pel sector empresarial del municipi amb l’objectiu de fomentar, promocionar, ordenar i desenvolupar el teixit associatiu empresarial local. Conscient de la gran dificultat que està vivint actualment aquest sector, a causa de la crisi sanitària, el Consistori està duent a terme diverses iniciatives i accions de suport i reactivació de l’activitat empresarial com la signatura d’un conveni de col·laboració en matèries d’ocupació i formació.



Seguint aquesta línia de suport i contacte amb empreses locals, el regidor de Promoció Econòmica, Ángel Lorente, ha visitat l’empresa local Andrés Zamora i Fills S. a. per a transmetre-li la seua enhorabona per la seua participació en un dels episodis d’una sèrie d’un conegut canal de televisió espanyol. Aquesta empresa ha sigut seleccionada, al costat d’altres tres de gran renom nacional, per la seua valentia, autosuperación i professionalitat per a formar part d’aquesta història.



L’empresa, dirigida actualment pel nét del fundador, també anomenat Andrés Zamora, forma part de la iniciativa #EActíVate, que aposta per accelerar l’activitat econòmica del país reinventant-se. En els últims anys, aquesta empresa s’ha convertit en un referent en el seu sector i continua avançant amb pas ferm, mostrant dia a dia els valors que la representen, la seua professionalitat i el seu compromís amb la clientela.



Altres accions que l’Ajuntament ha posat en marxa en els últims anys darrere del sector empresarial local han sigut la creació d’un conveni amb l’Associació Empresarial de Quart de Poblet (AEQP) pel foment del teixit associatiu empresarial i la participació de la ciutadania i l’elaboració d’un directori industrial online del teixit empresarial local, una eina que ajuda a millorar la visibilitat i promoció augmentant les possibilitats de venda que s’ha realitzat en col·laboració amb IVACE.